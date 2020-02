Agressions sexuelles dans le sport : la fin d'un tabou

Dans le livre intitulé "Un si long silence", l'ancienne patineuse accuse son entraîneur Gilles Beyer de l'avoir agressée sexuellement entre 1990 et 1992. De son côté Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a annoncé l’ouverture d’enquêtes et le contrôle de toutes les associations, tous les éducateurs mis en cause, après les révélations de viols et d'agressions sexuelles contre plusieurs entraineurs de la Fédération française des sports de glace. Mais c’est tout le sport qui est concerné par ces affaires… L'analyse de Greg Descamps, doyen de la Faculté de Psychologie de Bordeaux, auteur en 2009 du rapport ministériel sur les violences sexuelles dans le sport.