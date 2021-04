Agribashing: "Les français doivent remettre les mains dans la terre" Johan Glaisner, IRCOM d'Angers

Deux mondes qui ne se comprennent plus, c'est ainsi que Johan Glaisner, directeur de l'Institut Pedro de Bethencourt à l'IRCOM d'Angers voit le monde paysan et le reste de la société française de plus en plus urbanisée.

Il déplore les critiques qui ont visé par exemple les vignerons en pleine lutte contre le gel.

Leurs braseros, utilisés en pleine nuit pour sauver leur vigne ont été pointés du doigt à cause de leur potentielle pollution.

"Les français doivent revenir à la terre" avance Johan Glaisner, et réapprendre le dur travail de cette terre, soumise aux forces de la nature.

Entretien.