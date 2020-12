Agriculture : un secteur fortement impacté par la météo et le Covid-19

Les élus de la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle s'inquiètent : en 2020, l'évolution climatique et la crise sanitaire ont fortement impacté le secteur agricole. Ils l'affirment : il faut adapter les cultures et les récoltes au temps et au climat. En Meurthe-et-Moselle, l'agriculture représente 7 260 emplois pour 2 725 exploitations. Dans le département, le secteur génère 537 millions d'euros de chiffre d'affaires.