"Ah la folie", une rencontre autour des troubles psychiques à Aix

“Ah, la folie”. Un titre accrocheur, pour une réalité finalement peu connue. La paroisse Notre-Dame de l’Arc d’Aix-en-Provence accueille une rencontre autour des troubles psychiques samedi prochain. Le service des pauvretés du diocèse d’Aix et Arles (Communion Bethléem), et l’Institut Universitaire Saint-Luc sont également partenaires. Un après-midi d'échanges, de témoignages et d’interventions de spécialistes, pour mieux appréhender la folie.

Solène Leroux a rencontré Juliette Gaté, responsable du service diocésain des pauvretés.



Un film documentaire sera également diffusé pendant l'après-midi. La rencontre se tiendra ce samedi 16 novembre de 15h30 à 21h30, 10 rue de la Fourane à Aix. Un buffet partagé se tiendra à 19h. Pour faciliter l’organisation, vous pouvez vous inscrire par mail servicedespauvretes@catho-aixarles.fr ou au 06 58 82 10 05.