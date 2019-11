"Ah! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la.." (Lc 19,41-44)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

lorsque Jésus fut près de Jérusalem,

voyant la ville, il pleura sur elle, en disant :

« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour

ce qui donne la paix !

Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux.

Oui, viendront pour toi des jours

où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi,

t’encercleront et te presseront de tous côtés ;

ils t’anéantiront,

toi et tes enfants qui sont chez toi,

et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre,

parce que tu n’as pas reconnu

le moment où Dieu te visitait. »

Source : AELF