Aimer ses ennemis en politique, mission impossible ?

Un de mes étudiants de l’EMD à Marseille m’écrivait hier pour me demander comment la phrase de Jésus demandant d’aimer ses ennemis pouvait s’appliquer en politique où le mal est souvent manifestement présent. Cette question est redoutable en effet, et m’a donné envie de partager avec vous ma réflexion.

Redoutable d'abord parce qu'elle renvoie à la réalité du mal qui est un mystère insondable.

Redoutable ensuite parce qu'elle trace en quelque sorte la frontière entre le politique et la foi dans le Christ. Il y a des ennemis en politique et parfois la guerre même est justifiée pour arrêter le mal, mais à condition de savoir qu'elle est elle-même toujours un mal et qu'il y a toujours du mal de part et d'autre.

Redoutable donc parce que le commandement de Jésus d'aimer nos ennemis est à première vue irréaliste, notamment quand on aborde la frontière entre le politique et la foi. La foi n’aurait-elle rien à dire à la politique ?

J'aurais tendance à dire d’abord à cet étudiant que la politique a son autonomie, son domaine qui ne doit pas être spiritualisé à l'extrême. Mais nous ne sommes pas d’un côté chrétien, de l’autre citoyen. La question de savoir si on va considérer que telle attitude politique est compatible avec notre foi chrétienne est une question de conscience. Mais la conscience a ses exigences. Est-ce que nous la laissons être éclairée par l'Esprit Saint, par l'Église ? Souvent cela nous prend à rebrousse-poil.

Pour nous aider à discerner, je dirais que nous savons que nous sommes dans l'erreur quand la politique devient une idole qui prend la place de Dieu. C'est ce que ne cesse de nous dire la Révélation dans la Bible. Est-ce que nous gardons en nous cet espace qui est réservé à l'action de Dieu dans nos vies, préservé des idoles que nous fabriquons ? Autrement dit, est-ce que nous savons que nous sommes bien sûr des citoyens d'un pays, mais aussi des membres de la Cité céleste, qui attendons le Royaume qui est notre vraie patrie ? Que cet éclairage permet de purifier notre rapport au politique comme l’a souvent répété Benoît XVI ?

Le pape François l’a rappelé dans "Fratelli Tutti" : la patrie charnelle, terrestre, politique, n'est pas illégitime, loin s’en faut, sauf si elle prend toute la place et devient une idole qui nous empêche de suivre notre vraie vocation : être membres du Christ dès maintenant, malgré nos imperfections et nos limites.