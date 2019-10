Alain Labeye et Elvire Farrauto

Les deux comédiens de la troupe Roger Darton Variétés de Wallonie nous présentent "Toc Toc", de Laurent Baffi, proposé ces 12 et 13 octobre au Pavillon de Flore, à Liège. Deux fois deux places sont à gagner sur RCF en téléphonant simplement et en disant "Toc Toc". Dimanche à 14h30 et samedi 12/10 à 20h.