Alcool risques

A l'heure des fêtes où l'on peut avoir tendance à abuser des bonnes choses rappelons ce matin les risques liés à la consommation d'alcool.

Il y a quelques mois l’agence Santé publique France a d'ailleurs lancé une campagne de communication : “Pour votre santé, maximum deux verres par jour, et pas tous les jours”. Une campagne destiné à prévenir les risques liés à l’alcool et on en parle justement dans le dossier de la rédaction avec vous Pauline de Torsiac.