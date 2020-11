Alde Harmand : Toul, l'un des plus beaux détours de France

Cet été, les touristes français ont renoué avec la France, car notre beau pays vaut le détour. Il existe d'ailleurs un label qui valorise les 100 Plus Beaux Détours de France. On en parle avec le Maire de Toul Alde Harmand. Sa commune a intégré ce réseau des plus beaux détours de France il y a une quinzaine d'années.

Et voici les autres plus beaux détours labellisés en Alsace / Lorraine : Obernai et Wissembourg dans le Bas-Rhin, Thann dans le Haut-Rhin, Bar-le-Duc et Commercy dans la Meuse, Bitche en Moselle, Lunéville en Meurthe-et-Moselle, Plombières-les-Bains et Neufchâteau dans les Vosges.