Alexandre Allain, atteint de la mucoviscidose, se prépare pour le marathon

Promouvoir le don d'organes... C'est le leitmotiv d'Alexandre Allain. Ce jeune homme de 25 ans, atteint de la mucoviscidose et originaire de la Sarthe, a déjà fait un tour d'Europe en voiture, et une traversée de l'Atlantique en équipage.

Alexandre Allain a 2 nouveaux projets pour l'automne : la sortie d'un livre et le marathon de Paris.