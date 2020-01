Demain, un temps d’échanges est programmé à la structure Famili’Bulle à Angoulême. Il est ouvert à tous et consacré précisément à la place du père autour de la naissance. Cette soirée est animée par des professionnels des associations Sésame et ASPROS et par Alexis Couillet, sage-femme homme au centre hospitalier d’Angoulême. Ce dernier anime depuis plus de deux ans des ateliers pensés pour les futurs pères.