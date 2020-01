"Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile" (Mc 16, 15-18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres :

« Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile à toute la création.

Celui qui croira et sera baptisé

sera sauvé ;

celui qui refusera de croire

sera condamné.

Voici les signes qui accompagneront

ceux qui deviendront croyants :

en mon nom, ils expulseront les démons ;

ils parleront en langues nouvelles ;

ils prendront des serpents dans leurs mains

et, s’ils boivent un poison mortel,

il ne leur fera pas de mal ;

ils imposeront les mains aux malades,

et les malades s’en trouveront bien. »

Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

En cette fête de la conversion de Saint Paul qui clôture aussi la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous recevons comme Bonne nouvelle le final de l’évangile de Marc. Le Christ ressuscité lance une invitation à la mission, à continuer l’œuvre du Christ : « Allez dans le monde entier, Proclamez l’évangile à toute la création ».

L’Évangile a sans doute été proclamé sur toute la surface de la terre depuis 2000 ans. Le christianisme rassemble peut-être le plus grand nombre de croyants, mais il est talonné et peut-être dépassé par l’Islam. Mais là-encore faut-il se méfier des chiffres. Parmi les baptisés des pays de vieille chrétienté, dont nous faisons partie, combien ne sont que des chrétiens de nom ? Baptisés sans trop y croire et dont le centre d’intérêt et l’orientation de la vie n’est pas Jésus-Christ.

Combien de chrétiens ont encore la conviction que le Christ peut changer leur vie, les transformer de l’intérieur, les rendre meilleurs et transformer le monde ?

Oui, il est souverainement imprudent de suivre le Christ et d’annoncer Son Royaume : aimer et pardonner à ses ennemis est d’une totale imprudence, cela dépasse l’entendement et la raison. Ce sont les arguments des tous premiers pourfendeurs du christianisme. Et pourtant… c’est la seule manière de rétablir la paix d’une manière pérenne et de sortir de la spirale de la haine et de la violence qui marque nos sociétés.

Quelle sagesse dans la folie de Dieu… Il a fait de Paul, le meurtrier des premiers chrétiens, l’apôtre des nations. Il est bien capable de faire de chacun nous un messager de Son Royaume… jusqu’à ce qu’Il vienne !