"Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile" (Mc 16, 9-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine,

Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine,

de laquelle il avait expulsé sept démons.

Celle-ci partit annoncer la nouvelle

à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient.

Quand ils entendirent que Jésus était vivant

et qu’elle l’avait vu,

ils refusèrent de croire.

Après cela, il se manifesta sous un autre aspect

à deux d’entre eux

qui étaient en chemin pour aller à la campagne.

Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres,

qui ne les crurent pas non plus.

Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes

pendant qu’ils étaient à table :

il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs

parce qu’ils n’avaient pas cru

ceux qui l’avaient contemplé ressuscité.

Puis il leur dit :

« Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile à toute la création. »



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

On sait que Marc a terminé son évangile sur le tombeau vide. Les derniers versets que nous venons d’entendre sont un ajout qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits. Les « preuves » de la Résurrection ont sans doute été jugé trop maigres par les disciples de Marc et par les communautés chrétiennes issues de sa prédication. Il fallait rajouter quelques témoignages, quelques brides d’autres sources… Et l’on trouve dans cette finale un résumé succinct des différentes apparitions : Marie Madeleine, les pèlerins d’Emmaüs, les onze eux-mêmes, témoins de la première heure… Mais l’essentiel y est sur deux points. Premièrement l’inattendu de la Résurrection. Personne ne s’attendait à retrouver le Vivant par excellence au milieu d’eux ! D’ailleurs le terme le plus exact est la forme passive : Jésus a été ressuscité, « Dieu l’a exalté » dira Saint-Paul. Il leur fait poser l’acte de foi en voyant le crucifié vivant. Car chaque fois, c’est bien le crucifié qui est vu dans le Ressuscité.

Enfin, l’invitation à la mission : la fin de l’évangile de Marc est un envoie en mission : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création » leur demande Jésus. La Résurrection est un événement qui s’empare des témoins pour une mission. On ne peut retenir pour soi le Ressuscité, c’est en l’annonçant aux autres, en s’inscrivant dans et en développant la communauté des croyants qu’on le connait. C’est chacun de nous qui est amené à faire sien cette Révélation de Dieu aux hommes. Quelle délicatesse de ce Dieu qui respecte tellement notre liberté qu’Il laisse à chacun de nous poser l’acte de foi et à rejoindre l’innombrable peuple des croyants. Même si les évangiles de la Résurrection pêchent par pudeur, les lettres des premiers chrétiens, en particulier celles de Paul, manifestent au contraire une forme d’enthousiasme communautaire. Les premiers chrétiens ont confessé avec émotion la foi en la Résurrection dans laquelle nous sommes appelés à notre tour à nous inscrire.