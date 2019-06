"Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël" (Mt 10, 1-7)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus appela ses douze disciples

et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs

et de guérir toute maladie et toute infirmité.

Voici les noms des douze Apôtres :

le premier, Simon, nommé Pierre ;

André son frère ;

Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ;

Philippe et Barthélemy ;

Thomas et Matthieu le publicain ;

Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ;

Simon le Zélote

et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra.

Ces douze, Jésus les envoya en mission

avec les instructions suivantes :

« Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes

et n’entrez dans aucune ville des Samaritains.

Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.

Sur votre route, proclamez

que le royaume des Cieux est tout proche

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Jésus n'a pas eu peur de la différence, de la diversité et donc sans aucun doute des nécessaires compromis lorsqu'il a choisi ses douze apôtres. Avec Pierre et André, compagnons de la première heure, il a appelé leurs deux associés pour la pêche, Jacques et Jean, les deux « fils du tonnerre », mais aussi Matthieu, l'homme de bureau, et Simon, un homme connu pour ses liens avec la résistance, et même Judas Iscariote, un gestionnaire plus ou moins roublards… mais peut être aussi bon gestionnaire après tout. Au-delà de toutes les différences de tempérament, de cultures, d’intelligences, d’options politiques qui auraient pu séparer ces 12 bonhommes… Jésus a soudé ce qui les tenait ensemble : leur engagement à le suivre ! Sûrs qu’ils étaient d’avoir trouver en lui le but de leur quête de leur recherche de leurs espoirs aussi. Leur raison de vivre, tout bonnement ! Mais Jésus ne capte pas pour lui, il invite ceux qui s’approchent de lui et qui font l’expérience de la plénitude à son contact de partir, de le dire, partout ici et plus loin encore… et cette mission qui ainsi prend forme devient une nouvelle expérience et une nouvelle raison de tenir ensemble pour ceux qui ont emboiter le pas au Seigneur… la mission colle ainsi à l’Eglise… ou l’Eglise se constitue par la mission de ceux qui ont été saisis un jour par l’amour du Christ/ Jésus les envoie !