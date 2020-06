Voilà un mot qui mérite attention, et qui me rappelle avoir entendu des enfants dire qu’il allait y avoir à la télévision une électrocution présidentielle, typique déformation des mots difficile tout comme un enfant interrogé sur son étymoogie évoquait le téléphone à cause du « allo ». Alors on va essayer de mieux radiographier ce terme délicieusement malmené par les enfants.

Sans aucun doute, au point d’ailleurs que la première fois qu’il est attesté dans un texte français, c’était en 1174 en l’utilisant comme un terme d’histoire ancienne, associée à une harangue militaire sous l’Antiquité. Et le voilà ainsi défini en 1762 dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie : « Terme par lequel on désigne les harangues que les Généraux & les Empereurs Romains faisoient à leurs troupes ». Et il est ajouté à bon escient qu’ « on donne aussi dans ce sens le nom d’Allocution aux médailles sur le revers desquelles ils sont représentés sur un gradin parlant à des soldats ». Il faudra attendre l’édition de 1835, pour le sens moderne : « Il s’emploie quelquefois en parlant des modernes et se dit d’un discours adressé par un chef à ceux qu’il commande », mais déjà perçait le sens moderne de discours qui apparaît dans la 9e édition gratuite sur Internet : « Bref discours qu’une personnalité prononce dans telle ou telle circonstance. Allocution du directeur, du président. ».

Il vient en effet du latin allocutio désignant donc le discours d’un général à ses soldats et cette harangue d’un chef militaire à ses troupes était de fait déjà présente sur les monnaies impériales. Évidemment, on y retrouve le verbe loqui, parler. Quant à la harangue, elle est d’origine francique avec le mot hring, le cercle, sens passé en latin médiéval sous la forme arringo, assimilé à l’arène, devenant en italien arringa, discours public en somme fait dans l’arène, et nous l’avons alors emprunté en français, attesté en 1461, sous la forme actuelle harangue avec un h. Et qu’écrivent les enfants quand ou leur demande d’où vient le mot harangue en oubliant qu’il s’écrit avec un a. Ils disent forcément que c’est la femelle du hareng. Ah dur métier que de faire des allocutions ou des harangues devant les enfants !