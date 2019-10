Allons jouer comme des Gallo-romains

Je vous propose de vous rendre au Musée Lugdunum à Lyon pour visiter l’exposition Ludique qui vaut vraiment le déplacement ! Cette exposition permet de découvrir l’antiquité grecque et romaine sous le prisme novateur du jeu.

Le parcours est hyper coloré et prend la forme d’une marelle géante. Curieusement l’exposition commence par des jouets modernes, des poupées, des lego et même Sophie la girafe et ce n’est pas anodin parce qu’on retrouvera les ancêtres de ces objets.

La première pièce montre des hochets car selon Aristote « la gent enfantine n’est pas capable de rester tranquille ». Puis on aborde les jeux d’imitations avec des figurines à tirer, des poupées et des dinettes témoins du rôle préparatoire du jouet dans la vie des enfants. En jouant on se prépare à tenir son rôle de maitre ou de maitresse de maison. Ensuite l’exposition aborde les jeux pour les adultes, les jeux d’argent, les jeux de plateaux, les dés mais aussi les moyens de triches. A la fin du parcours on découvre les lieux du jeu dans l’antiquité.

"Ludique" quitte régulièrement l’histoire pour faire un crochet par l’ethnographie en exposant des jouets contemporains fabriqués par des enfants nord-africains ce qui souligne les invariants anthropologique des jeux et jouets. Cette respiration est particulièrement bienvenue.

Dans l’exposition "Ludique" il y a plein de recoins et de passage secret à hauteur d’enfant qui rendent très amusant le parcours. On peut aussi récupérer au début de l’exposition un carnet de jeux et un hors-série de la revue Georges qui propose une BD, des jeux et une recette romaine. Le long du parcours quelques jeux sont à disposition notamment un jeu de Morra, la version antique de papier, feuille, ciseaux. Le musée Lugdunum a également prévu des ateliers à destination des enfants sur réservation.

A la fin du parcours on peut jouer aux jeux gallo-romains comme le Pente Grammai (le jeu des cinq lignes) mais aussi aux jeux vidéo qui revisitent l’antiquité.

Les jeux n’ont pas évolué depuis l’antiquité ?

Oui et non, on joue toujours aux dés, aux osselets ou avec un hochet mais les jeux antiques sont plus genrés qu’aujourd’hui : un petit garçon romain ne ferait jamais du jonglage qui est une activité exclusivement féminine et surtout on joue exclusivement avec sa tranche d’âge. Aujourd’hui on joue aussi en famille et c’est tant mieux.

N’hésitez donc pas à venir chercher des idées de jeux dans cette très chouette exposition, qui mérite amplement 1h30 de visite.

Néanmoins si vous venez avec des enfants un peu jeunes, n’hésitez pas à faire des allers retours entre l’exposition et l’espace de la dernière salle pour pouvoir jouer concrètement aux jeux exposés ou faire une partie de dé géant, sinon l’exposition risque d’être un peu aride. Cette visite devrait vous donner envie de jouer comme des romains.

"Ludique ! Jouer dans l'Antiquité à Lyon" Musée Lugdunum du 20 juin au 1er décembre 2019

Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 €