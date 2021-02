Amap Phacélie : du producteur au consommateur

"Pour les consommateurs, l'intérêt est d'avoir accès à des produits dont ils connaissent le producteur. Il y a un lien direct entre eux".

Michel Maire, président de l’Amap Phacélie à Ludres



Consommer local et en circuit court. Une tendance qui se développe de plus en plus et qui s’est accélérée avec la crise sanitaire. De nombreux consommateurs se tournent vers les Amap, les Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.