On est là du bon côté des choses, mais évidemment avoir des ampoules au pied, c’est moins poétique. On perçoit tout de même confusément le point commun : un contenant fermé.

ON DEVINE QUE C’EST PEUT-ÊTRE UN MOT LATIN, UN OBJET ENFERMANT UN LIQUIDE…

Il s’agit en effet du latin ampulla, désignant une petite fiole à ventre bombé, dont on trouve des emplois chez l’écrivain latin Plaute, ce mot est ensuite passé en latin médiéval pour évoquer la « sainte ampoule », c’est-à-dire, la fiole contenant le saint chrême servant à sacrer les rois.

Au passage rappelons que le chrême, d’orthographe compliquée c h r ê m e, est issu du grec khrisma, l’huile, et passant par le latin est devenu une onction par l’huile, une huile sacrée mêlée de baume, pour l’administration de certains sacrements, d’où le fait que l’on dit presque toujours le « saint chrême ». L’ampoule a donc désigné d’abord un petit récipient en verre, pour ensuite se spécialiser dans le vocabulaire religieux et celui de la médecine, abritant dans ce dernier cas au XXe siècle un médicament liquide, en forme de tube de verre fermé aux extrémités effilées dont l’une est destinée à être cassée par simple pression.

Enfin, dans cette pratique de l’ampoule fermée, vient la boule de verre contenant un gaz et traversée par un filament métallique servant à l’éclairage électrique, et voici l’ampoule dite électrique. On en cite une qui brillerait depuis 1901 à Livermore dans une caserne de pompiers en Californie, ampoule de quatre watts, mais qui était de soixante watts au départ.

L’ampoule soufflée à la main au départ avec filament de carbone relève d’un brevet français déposé en 1898 et accepté en 1899. Jusqu’ici on ne parle que d’ampoule bienfaitrice. Mais il y en a une qu’on aimerait éviter et qui, si elle durait cent ans, serait digne d’un cauchemar !

ON DEVINE QUE C’EST CELLE QU’ON PEUT AVOIR AUX PIEDS AVEC DES CHAUSSURES TROP PETITES…

Eh bien oui, pour l’ampoule électrique, les verbicrucistes proposent article courant, entendons courant électrique, et pour cette cloque de la peau due à un échauffement, ils suggèrent estampille de travail ou cor à corps, le premier orthographié c-o-r. Bon, il est vrai que Larousse signalait que ne pas se faire d’ampoules aux mains c’est travailler mollement. Bon, alors mettons des gants et soyons bien éclairé par une ampoule électrique !