« Terre de légendes »

Gand concert de musiques militaires et de musiques de films

Mercredi 13 Novembre 2019

20h15

Grand théâtre d’Angers

Interprété par la musique des Transmissions de Rennes et accompagné de Vox Campus, chœur et orchestre de l'Université d'Angers.

Tarif: 10 euros (5 euros tarif réduit)

La sommes récoltée sera reversée intégralement aux trois associations qui viennent en aide aux blessés des trois armées.