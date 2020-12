A Angers, la Fé2A alerte sur les impacts du reconfinement sur les étudiants

Isolement, logement exigu, précarité financière, problèmes d'accès à internet, stress des examens... A Angers, plus de la moitié des étudiants disent vivre difficilement ce deuxième confinement, selon une enquête de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou (Fé2A). Plus de 1 100 étudiants y ont répondu. "L'urgence, c'est d'avoir plus de psychologues pour accompagner ces étudiants en souffrance", estime Sarah Biche, l'auteure de cette étude.