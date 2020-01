A Angers, le festival Ici Danses met à l'honneur les artistes de la région

C’est le rendez-vous annuel des amateurs de danse contemporaine. La 3e édition du festival Ici Danses aura lieu du 28 janvier au 6 février 2020 dans l'agglomération d'Angers. 13 spectacles sont au programme, tous créés par des artistes de la région. Ils seront joués au Quai et au Théâtre de l’Hôtel de Ville mais aussi, et c'est nouveau, à la collégiale Saint-Martin, à l’Espace Séquoia de Corné et même à la piscine ! Claire Rousier, la directrice adjointe du Centre national de danse contemporaine (CNDC), qui organise ce festival, nous en dit plus sur le programme.