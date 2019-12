A Angers, le projet immobilier du couvent de Nazareth sous le feu des critiques

A Angers, le projet immobilier sur le site de l’ancien couvent de Nazareth n’en finit pas de faire parler de lui. Le 7 décembre, le collectif Naz’Arrête a tenté d’occuper le bâtiment avant d’être évacué par la police. Il dénonce un projet "inutile et irrationnel". Les riverains s'inquiètent de l'afflux de voitures, la Sauvegarde de l'Anjou pour l'avenir des arbres. "On devait faire plus de 300 logements, on ne fera que 120 maisons", tempère Emmanuel Lefébure, le directeur de Podeliha Accession, le bailleur social qui porte le projet. Et on va conserver la moitié des arbres."