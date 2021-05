À Angers, un nouveau pôle régional pour juger les atteintes à l'environnement

Créé le 1er avril 2021 au sein du tribunal judiciaire d'Angers, le nouveau pôle régional spécialisé en matière d'atteintes à l'environnement traitera les délits du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. "Ce pôle spécialisé prendra en charge les affaires les plus graves, les plus complexes, ou qui s'étendent sur plusieurs départements, comme la pollution d'un cours d'eau par exemple", détaille Eric Bouillard, le procureur de la République d'Angers.