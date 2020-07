Angevine, Marion McGuinness publie 80 portraits de jeunes engagés et inspirants

"Toi aussi, tu peux changer le monde !" : c’est le titre du dernier livre de Marion McGuinness, sorti en juin 2020 aux éditions De Boeck Supérieur. Cette auteure angevine y dresse le portrait de 80 jeunes du monde entier, "des modèles accessibles et inspirants", de Malala à Greta Thunberg en passant par Kylian Mbappé. "L'adolescence est une période assez fragile, dans laquelle on se cherche des modèles et des icônes pour grandir, et je pense que c'est important d'avoir des modèles positifs pour aller dans le bon sens", estime Marion MacGuinness.