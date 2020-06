Anjou Tourisme lance un jeu concours pour relancer le secteur du tourisme

Anjou Tourisme, l’Agence départementale du tourisme du département a présenté un plan de relance du secteur à la mi-mai.

Près de 400 mille euros vont être investit pour aider divers sites touristiques du territoire.

Un enjeu colossal quand on sait que cette filière représente un chiffre d’affaire de plus d’1 milliards d’€ et 8000 emplois chez nous.

L'idée principale : lancer un jeu concours pour faire gagner des bons d'achats.

On fait le point sur ce plan avec Sophie Yannou, la directrice d’Anjou Tourisme.