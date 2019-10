Anne Leliard - Sécurité Routière

"Les bons piétons deviendront des bons automobilistes". C'est le credo de l'unité Sécurité Routière qui intervient dans les écoles, entre autres. Pour sensibiliser les plus petits, les intervenants se rendrent dans les écoles et font circulier les très jeunes conducteurs sur une piste à leur taille, sur des vélos. Un bon moyen pour eux de s'habituer à la signalisation et aux règles de bonne conduite sur la route.

Lena Plumer-Chabot a rencontré Anne Leliard, chef de l'unité Sécurité Routière, pour comprendre les enjeux de ces interventions.