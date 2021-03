Anti-gaspi : recycler les fruits et légumes invendus et abimés en Moselle

"A force de voir l'envers du décor des grandes distributions, avec ce qu'ils sont obligés de jeter, j'ai réfléchi à des solutions contre le gaspillage alimentaire" Florence Duchaux, la fée maraîchère



Florence Duchaux a lancé en décembre 2020 son entreprise de recyclage des fruits et légumes abimés. Elle les récupére auprés de trois supermarchés en Moselle, les Super U de Talange et Briey, et Auchan à Semécourt. Cette fille d'agriculteur transforme ces produits pour en faire des confitures à prix raisonnables : 3.50 euros le pot, qu'elle revend dans les mêmes supermarchés. Avant, l'habitante de Hagondange travaillait dans des centres commerciaux, ce qui lui a donné l'idée de créer un projet pour éviter le gaspillage. Aujourd'hui, elle veut étendre ce marché à l'échelle de la région