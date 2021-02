Antijudaisme et antisémitisme : réaction du père Christophe Le Sourt

Lundi 1er février 2021, les évêques de France ont invité l’ensemble des français à lutter énergiquement contre toute forme d’antisémitisme et d’antijudaisme et ont rappelé les racines juives de la religion catholique. Pour en parler, François FEVRE reçoit le père Christophe Le Sourt, responsable des relations avec le judaïsme au sein de l’Église de France et administrateur de la paroisse de Changé en Sarthe.