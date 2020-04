Apéritif Confiné

Et un mot est ainsi né, le coronapéro, en partant de l’apéro, mot familier surgi en 1901 alors que le mot « apériti » a assez mal commencé… Eh bien oui, on parle aussi d’apéritif à distance, le verre de jus de fruit visible à l’écran par votre interlocuteur à l’autre bout de la France ou du Monde, ou tout simplement dans l’appartement voisin… C’est un petit rituel festif qui en fait existait déjà au Japon avec même un mot, le « on-nomi » et que le confinement fait se répandre en France. Alors d’une certaine manière on est très loin des débuts du mot apéritif né au XIIIe siècle, en droite ligne du latin aperire, ouvrir, mais qui s’applique au Moyen Âge aux plantes dites apéritives en rien destinées à ouvrir l’appétit, mais au contraire très concrètement les différentes voies d’élimination du corps humain. Il s’agit en fait de plantes purgatives ou diurétiques.

Voilà comment en 1690, l’abbé Furetière définit: « apéritif » en tant que « terme de médecine pour ce qui ôte l’obstruction des humeurs ». Avec un exemple est peu alléchant « Clystère apéritif et laxatif ». Souvenons-nous, le clystère était une sorte de grande seringue destinée à injecter dans l’intestin quelque liquide laxatif. Alors vite, oublions et quittons le 17e siècle pour le 18e où on parle enfin d’épices apéritives ouvrant l’appétit. L’apéritif moderne pouvait alors naître et se répandre, en devenant vers 1880 une boisson alcoolisée supposée stimulante, puis viendraient au XXe siècle les apéritifs sans alcool. La définition de l’apéritif avait donc bien changé en trois siècles. La meilleure définition étant celle des auteurs de mots croisés. « Apéritif : verre de contact » Eh bien oui, même à distance, on garde le contact. Le coronavirus est une horreur à détruire, mais pas question d’oublier notre famille et nos amis, grâce au coronapéro. Allez, je lève mon verre de jus de pamplemousse devant l’écran, et… Stéphanie avec moi que dit-on tous ? SANTÉ !