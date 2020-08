Appel aux dons, Mgr Pascal Gollnisch : "C’est l’avenir du Moyen-Orient qui se joue"

"Le Liban, c’est le seul pays de la région où il y a une vraie liberté religieuse", soutient Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient. Après les explosions qui ont dévasté Beyrouth, mardi 4 août, le bilan humain s’alourdit : près de 158 morts et plus de 6.000 blessés comptabilisés à ce jour, sans compter les plus de 300.000 personnes qui se retrouvent sans domicile. Dans ce contexte, l’aide d’urgence s’organise et de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) lancent des appels aux dons. L’Œuvre d’Orient participe notamment à travers la reconstruction des maisons et des écoles. Pour Mgr Pascal Gollnisch il s’agit bien plus qu’une aide d’urgence : "C’est l’avenir du Moyen-Orient qui se joue".