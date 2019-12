Appel à projet : églises en vente

Le dernier exemple en date ce sont les églises de Rouen, en Seine-Maritime …

On l’a appris il y a peu, la ville de Rouen, propriétaire d’une trentaine de clochers – vous le savez l’Eglise institution, est affectataire mais pas propriétaire de murs -, Rouen donc vient de retenir, à l’issue d’un appel d’offre, trois projets pour redonner vie à trois édifices de la cité normande : un hôtel restaurant dans Saint-Pierre du Chatel, dont il ne reste plus que des vestiges, car elle a été bombardée en 1944 et jamais reconstruite.

Un projet de coworking – d’espace partagé - à l’intérieur de Sainte-Croix des Pelletiers, une ancienne église qui a longtemps servi de salle de concert. Et un lieu de production de bière dans Saint-Nicaise, de loin l’église la mieux conservée des trois, avec une très intéressante partie art déco. Le promoteur du projet, un jeune entrepreneur déjà propriétaire d’une micro-brasserie dans la région rouennaise, a promis d’investir 8 millions d’euros, dont 5 millions pour la rénovation de Saint-Nicaise.

Est-ce une aubaine pour une ville comme Rouen ?

En tout cas, la Ville avance un modèle gagnant gagnant, pour reprendre une célèbre formule. Rouen affirme ne pas vouloir faire de l’argent sur le dos des églises – je précise que les trois dont je viens de vous parler ont été officiellement désaffectées par le diocèse - mais de s’assurer qu’elles vont continuer à tenir debout, sans avoir à financer leur restauration. La mairie avance ainsi un chiffre assez pharaonique de 90 millions d’euros si elle veut restaurer convenablement tous ses clochers en péril.

Un reportage diffusé sur France 2 il y a quelques temps montrait des Rouennais divisés sur le destin très profane de ces 3 églises. On peut le comprendre et l’admettre. Il n’empêche que c’est un questionnement qui se fera de plus en plus pressant au fur et à mesure des années. Des diocèses, comme ceux de Lille, de Nancy, et maintenant de Coutances, avec un appel à projet pour l’église Saint-Paul qui domine Granville, inutilisée depuis de nombreuses années, ont commencé à y réfléchir sérieusement. Et c’est tant mieux.