Appellation Bourgogne Côte d'Or - Sylvain Dussort - viticulteur Meursault

Une nouvelle appellation en Bourgogne, ce n’est pas si fréquent, surtout lorsqu’on l’a attendu 20 ans. “Bourgogne Cote d’Or”, c’est 2 origines, la Cote de nuits et la Côte de Beaune, pour des vins qualifiés de “tranquilles”, rouges et blanc.

Et la semaine dernière, c’est le 1er millésime que l’on dégustait au chateau de Pommard, le 2017.



Sylvain Dussort, viticulteur à Meursault, est l’une des “créateurs” de cette appellation “Bourgogne Côte d’Or”.