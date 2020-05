Application Stop Covid : un pas de plus vers une société de surveillance ?

Alors que la CNIL a donné son feu vert à l’application Stop Covid, c’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale et le Sénat débattront et voteront ce projet gouvernemental pour lutter contre le coronavirus. Sous réserve de ce vote, l’application pourrait être disponible dès ce week-end a annoncé le secrétaire d’état au numérique. Mais l’application Stop Covid porte-t-elle atteinte aux libertés fondamentales des Français ? Nous posons la question à Mathias Mercat, consultant en Sciences des données et enseignant en Sciences politiques à l’Université catholique de l‘ouest à Angers.