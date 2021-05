Apprentissage de la lecture : le port du masque creuse les inégalités

"Certains élèves s'appuient sur le visuel, car ils entendent moins bien par l'oreille ; ils entendent mieux avec les yeux. Ces élèves vont donc être gênés dans leur parcours".

Le masque porté par les enseignants en raison de la pandémie de Covid-19 met certains élèves en difficulté lors de l'apprentissage de la lecture. C'est ce qu'ont prouvé des chercheurs du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Cette étude a été menée en commun avec le Laboratoire de psychologie cognitive de l’Université d'Aix-Marseille et de l'Université de Genève. On en parle avec Agnès Kipffer, maître de conférences à l'Université de Lorraine.