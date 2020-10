Apprentissage et artisanat : les chiffres dans le Grand Est

"13 000 apprentis sont formés dans l'artisant dans la région Grand Est. Cela représente un apprenti sur trois dans l'ensemble de la région"

Catherine Elie, directrice des études de l'ISM



Faire un apprentissage dans les métiers de l’artisanat. C’est une voix que de plus en plus de jeunes choisissent de suivre. L'Institut Supérieur des Métiers a sorti sa nouvelle édition du baromètre de l'artisanat, consacrée aux chiffres de l'apprentissage.



Deux constats sont à retenir de ce baromètre. Dans le Grand Est, les apprentis ont été durement impactés par la crise sanitaire, au même titre que les salariés. 1 950 ont ainsi dû cesser leur activité entre mars et juin. Malgré ce contexte difficile, les apprentis peuvent compter sur un taux d'emploi bien plus favorable que celui des jeunes diplômés issus de la voie scolaire traditionnelle. Un avantage incontestable en temps de crise.