Approfondir sa vie conjugale et familiale grâce aux équipes Amoris Laetitia

Le jour de la saint valentin en 2014, la pape François disait aux jeunes fiancés,

“vivre ensemble est un art, un cheminement patient, beau et fascinant. Cela ne se termine pas une fois que vous vous êtes conquis l’un l’autre. Au contraire c’est justement à ce moment que ça commence”

quels sont les défis à relever dans sa vie de couple et sa vie familiale?

Comment préserver ce trésor qu’est l’amour conjugal et familial?

Depuis près d’un an sur le diocèse d’Aix existent les équipes amoris laetita, dans lesquelles des couples se réunissent pour partager sur leur quotidien à la lumière de l’évangile.