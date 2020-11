Après les derniers attentats, l'importance du dialogue intereligieux

Aux lendemains de l'attentat de Nice, qui a fait trois morts dans la Basilique Notre-Dame, Salah Merabti, le président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire rappelle que, même s'il est encore trop restreint dans la région, le dialogue intereligieux reste important pour lutter contre le divisions : "On fait déjà tomber la peur. La peur de l'autre. On arrive parfois à la violence, parce qu'on ne connaît pas l'autre."

Et dimanche, des représentants de la mosquée de Joué-lès-Tours sont venus apporter un message de fraternité et à l'église Saint joseph de la Rabière.

ECOLE ET COLLEGE REUNIS DANS L'INSTITUTION DU SACRE-COEUR

Les établissements scolaires ont rendu un dernier hommage à Samuel Paty. Ils ont observé une minute de silence et ont lu la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. C'était notamment le cas hier matin à l'école et collège du Sacré-Coeur à Tours. Témoignage de Jean-François Choulert, le co-directeur du site.

Et à l'école et collège du Sacré-coeur, c'était une rentrée aussi particulière, puisque les élèves sont arrivés hier matin dans des bâtiments flambants neufs. Désormais deux sites sont réunis pour former l'Institution du Sacré-Coeur. Reportage.

SANTE

Reportage : il faut continuer à consulter son docteur, son dentiste, son kinésithérapeute malgré le reconfinement. Le message est clair et il est lancé par l'URPS, l'union régional des professionnels de santé Centre-Val de Loire. Avec le confinement, les professionnels de santé du Centre-val de-Loire constatent déjà une baisse des rendez-vous.