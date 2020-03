Archives secrètes du Vatican: « J'ai touché l'Histoire » Mgr Jean-Louis Bruguès

Découverte de l’un des lieux les plus secrets de la chrétienté, véritable conservatoire et mémorial de l’humanité.

Des premiers manuscrits de la Bible à la dernière partition de Mozart, des premières relations épistolaires avec la Chine à la dernière lettre de Marie-Antoinette, mais aussi du procès de Galilée aux relations avec la République, relisez l'Histoire du monde grâce aux trésors de la Bibliothèque du Vatican et de ses archives secrètes.

Visite guidée avec Mgr Jean-Louis Bruguès, ancien évêque d’Angers et ancien archiviste du Vatican entre 2012 et 2018, au micro de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.