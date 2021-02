Armelle Solelhac : "Dans 15 ans, les séjours en station seront plus longs"

Après son tour du monde des stations, Armelle Solelhac, experte du tourisme en montagne, et consultante en stratégie marketing, a sorti un deuxième ouvrage, paru chez Territorial Editions. "Quel avenir pour la montagne française, et ses 317 stations ?" s'attache à présenter les perspectives, besoins des clients en 2035, et les effets de la crise sanitaire.