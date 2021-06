Art et chapelles : 6 artistes exposent dans 6 chapelles de l'Anjou tout l'été

Art et chapelle en Anjou, édition 2021, ça commence demain samedi et ça dure tout l’été… Vous en connaissez le principe. Un circuit fléché vous est proposé pour découvrir 6 chapelles de l’Anjou dans lesquelles 6 artistes contemporains créent et exposent une œuvre originale. Nous en parlons avec Vincent Roussier, président de l’association Art et chapelles en Anjou.