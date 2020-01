Artiste éphèmere

Un artiste éphémère, c’est presque une contradiction, car un artiste a légitimement l’envie de passer à la postérité. Pourtant si on regarde de plus près les mots, cela a du sens. Et donc à nous de radiographier les mots, de manière durable. Sauf que… l’étymologie c’est en partie aussi éphémère puisqu’il arrive que l’on retrouve dans un texte très ancien une trace plus ancienne encore du mot recherché, et il faut revoir sa copie alors.

L’origine même du mot « éphémère » est étonnante et très concrète : c’est un mot grec au départ, ephêmeros, qui dure un jour, de épi, qui veut dire « pendant » et de hêmera, jour, c’était le grec des médecins pour notamment évoquer la fièvre qui ne dure qu’un jour, mais aussi déjà le nom des insectes qui ne vivent qu’un jour. Et quand on y réfléchit, notre éphéméride accroché au mur, désigne bien ce petit calendrier collé, cloué, sur un mur, dont on détache chaque jour une feuille. Ce sens existe depuis 1928. Avec souvent un dessin humoristique qui nous procure le premier sourire du matin. Auparavant le mot s’était plutôt spécialisé en tant qu’ouvrage indiquant pour l’année à venir les faits astronomiques ou météorologiques sujets à calculs et à prévisions, très important pour les marins.

Quant à l’insecte appelé un éphémère, il a quelque chose de surprenant depuis longtemps, et Stendhal dans le Rouge et le Noir, nous offre sa réflexion étonannte : « Une mouche éphémère naît à neuf heures du matin, dans les grands jours d’été, pour mourir à cinq heures du soir ; comment comprendrait-elle le mot nuit ». Finalement, on a bien de la chance de connaître la nuit… Quand le mot éphémère apparaît en français, c’est en 1256, date peut-être éphémère, même si depuis quarante ans on n’a pas d’attestation plus ancienne, il qualifie alors une fièvre et aujourd’hui on évoque l’art éphémère.

Etymologiquement, artiste et artisan relèvent de la même famille d’articulation, l’artiste comme l’artisan construisant en effet des ensembles articulés, cohérents. Mais en définitive, comme toute articulation construite, elle est susceptible d’évolution, et donc elle peut être éphémère. Bon, avouons-le, le mot éphémère ayant dépassé la journée, en définitive tout est merveilleusement éphémère. Même mon café. Vite, le boire… Avec un sucre, lui aussi éphémère…