Asia Bibi demande l'asile politique à la France

Asia Bibi, c’est cette ouvrière agricole catholique pakistanaise qui avait été condamnée à mort pour blasphème contre l’Islam en 2010. Grâce à une mobilisation internationale, elle a été libérée prison en octobre 2018, elle a pu quitter le Pakistan et vit désormais exilée au Canada.

A présent, elle demande l'asile politique en France. De passage à Paris, elle doit rencontrer Anne Hidalgo aujourd’hui et Emmanuel Macron Vendredi. Elle le dit : "C’est mon désir. J'ai le désir que le président entende ma demande". C’est en bonne voie, l’Elysée a déclaré : "Comme nous l'avons toujours dit, la France est prête à accueillir Mme Asia Bibi et sa famille en France si tel est leur souhait".



Asia Bibi est le symbole des dérives de la loi sur le blasphème au Pakistan

Asia Bibi avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010, après avoir été accusée par deux villageoises musulmanes avec qui elle travaillait d'avoir insulté le prophète Mahomet pour avoir bu de l’eau d’un puits utilisé par des musulmans. Un geste considéré au Pakistan comme un blasphème contre l’Islam.

Pendant neuf ans, elle a été détenue, humiliée et torturée. En 2018, elle a fini par être acquittée par la Cour suprême pakistanaise, la plus haute instance judiciaire. Après cette décision, des milliers d'islamistes du Pakistan ont bloqué pendant trois jours les principaux axes du pays pour exiger sa pendaison. Mais finalement, Asia Bibi a quitté le Pakistan en mai 2019 pour le Canada, où elle bénéficie d'un permis de séjour dans un lieu tenu secret.



Asia Bibi raconte son histoire dans un livre

"Enfin libre", c’est le titre du livre qui est sorti au mois de janvier aux éditions du Rocher, et qui raconte l’histoire d’Asia Bibi. Un livre co-écrit par Asia Bibi et la journaliste française Anne-Isabelle Tollet qui s’est battue pendant des années pour sa libération. Asia Bibi dit à son sujet qu'"elle est comme un ange sur mon chemin". Et dans sa demande d’asile à la France il y a justement ce combat qui continue pour la liberté religieuse.