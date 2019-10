Assaut turc en Syrie: pour Kendal Nezan, "c’est un nettoyage ethnique"

Emmanuel Macron a appelé Recep Tayyip Erdoğan à mettre un terme "le plus rapidement possible" à son offensive. Sur le plan humanitaire, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait déjà état de plusieurs morts et de dizaines de milliers de déplacés. En réaction, plusieurs personnalités françaises viennent de publier une tribune "Non à l’abandon des Kurdes syriens face à Erdogan !" La réaction de Kendal Nezan, le président de l’Institut kurde de Paris.