Assises du journalisme : zoom sur l'éducation aux médias

"S'informer en temps de covid", c'était le thème de la 13e édition des Assises internationales du journalisme jeudi et vendredi à Tours.

Parmi les conférences : l'éducation aux médias, ce temps dédié dans les écoles, collèges et lycées en France pour renforcer notamment, le sens critique des jeunes face à des flux d'informations de plus en plus rapides et les fake news qui circulent sur réseaux sociaux.

L'invité d'honneur sur ce sujet était Jamy Gourmaud et RCF a aussi tendu son micro à une élève du lycée Paul-Louis Courier de Tours. Reportage.

#LeLamartins (du collège Lamartine) reçoit le prix #EMI de la meilleure initiative dans la région Centre-Val de Loire, doté par @RCValdeLoire pic.twitter.com/IIScjN1Eev — Assises du Journalisme (@LesAssises) October 1, 2020

Une tourangelle, Hanna Bendjador, a reçu le Prix Jeunes Talents France de la fondation L'Oréal et l'Unesco, une récompense uniquement pour les femmes de sciences et dans le monde entier.

Elle a reçu 15 000 euros pour développer ses travaux de recherches sur les ultrasons. Et pour cette doctorante à l'Inserm à Paris, c'est une reconnaissance de ses pairs sur ses recherches et un pas supplémentaire pour donner plus de visibilité aux femmes dans ce milieu.

Au niveau de la région : jusqu'à 4 000€ d'aide aux entreprises pour recruter un jeune de moins de 26 ans. C'est un nouveau dispositif lancé par l'Etat jusqu'au 31 janvier 2021. Inscriptions sur le site de l'agence de service et de paiement : https://www.asp-public.fr/plan-de-relance-de-letat-lasp-met-en-place-la-nouvelle-aide-lembauche-des-jeunes et un numéro vert : 0 809 549 549.

Cette aide concerne la signature d'un CDI ou d'n CDD de plus de trois mois. Alors, quelles structures peuvent bénéficier de ce coup de pouce ? Réponse avec Pierre Garcia directeur régional de la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Centre-Val-de-Loire.