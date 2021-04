Association France Parkinson : soutenir les malades et les aidants

"On est proche des malades. On a une écoute téléphonique. On peut aussi les recevoir en individuel. On fait beaucoup d'ateliers pour les aider".

Catherine Obriot



La maladie de Parkinson ; la journée mondiale a eu lieu le 11 avril dernier. L'occasion de revenir sur ce sujet avec Catherine Obriot. Elle est déléguée départementale en Moselle pour France Parkinson. Pour les personnes qui souhaitent se faire accompagner, rendez-vous sur le site de l'association, afin de vous rapprocher de votre comité local.