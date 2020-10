Attaque de Nice : la réaction interreligieuse à Montélimar

Communiqué commun suite à l’attentat de Nice, du 29 octobre 2020

Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attentat commis à Nice, mais également à Conflans

Sainte Honorine, et ailleurs en France et dans le monde.

Nous pensons aux victimes, à leurs familles, aux communautés religieuses chrétiennes et musulmanes de

Nice. Cet événement horrible suscite en soi la consternation chez tout être humain possédant un cœur.

Mais ce qui nous accable davantage, c'est que l'auteur de cette attaque terroriste s'identifie ouvertement à

l'Islam qui est fondé sur la miséricorde, la paix et la fraternité.

« En effet, les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine,

d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. Ces malheurs sont le fruit de

la déviation des enseignements religieux. […] Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu par

personne et ne veut pas que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens. » (Pape François, Grand imam

Ahmad Al-Tayeb, Déclaration d’Abou Dhabi)

A Montélimar, depuis de nombreuses années, le dialogue interreligieux est une réalité vivante que nous

continuons à consolider malgré les épreuves. Au lieu de l’incompréhension, du refus du dialogue, des

guerres et des massacres, nous faisons l'expérience de nous rencontrer et d'avancer les uns vers les

autres.

Nous appelons chacun, croyant ou non, à oser l’aventure de la rencontre. En effet, sans renier nos

identités, sans s’assimiler ni se convertir les uns les autres, c’est en se connaissant, en refusant la peur de

l’autre et en s’estimant que l’on pourra être signes et bâtisseurs de paix et de fraternité dans notre

société. Les hommes et les femmes de bonne volonté sont capables d’écoute, de respect, d’estime de

l’autre, quand ils ont l’humilité de penser que cet autre a quelque chose à leur apporter. C’est un chantier

personnel, communautaire et sociétal ; c’est surtout un chantier sans fin. Nous partageons une commune

humanité avec des différences que nous ne voulons pas gommer parce qu’elles sont une richesse et nous

font grandir.

- Pères Benjamin Latouche, Eric Lorinet, Eglise catholique, paroisse Notre Dame du Rhône

- Imam Mourad Seghrouchni, Mosquée Al-Hidaya

- Ferhat Karakaya, président de l'association franco-turque de Montélimar

- Auguste Guglielmo, président du Conseil presbytéral de l’Église protestante unie de France

- Pierre-Yves Lespets, responsable pastoral de l’Église évangélique méthodiste de Montélimar