Attaque à Valence : quel accompagnement pour les victimes indirectes ?

« Peut-être que dans l’urgence les personnes réagissent bien, et dans la durée, on peut avoir des pertes de repères, des angoisses, on peut tomber dans des dépressions ». Pour venir en aide aux victimes indirectes de drames, les psychologues de Remaid France Victimes 26 sont mobilisés très rapidement sur les lieux mêmes des drames et le seront aussi dans la durée.