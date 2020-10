Attentat de Nice: la communauté catholique sous le choc

Si les attentats perpétrés il y a quatre ans à Nice sont encore dans tous les esprits, la communauté catholique est profondément meurtrie par l'attaque au couteau qui a fait trois morts hier dans cette basilique située au cœur de Nice. "Ça vient raviver des peines, des souffrances, des peurs. C'est dans un lieu de culte que cela a eu lieu. C'est un moment extrêmement douloureux", confie, bouleversé, le père Cyril Geley, vicaire général du diocèse de Nice.

Des fidèles sous le choc à qui les responsables religieux doivent apporter réconfort et espérance. "Notre rôle c'est de rassurer et de donner une espérance", explique le père Cyril Geley, avant d'ajouter "C'est stupéfiant pour les gens de se dire qu'on va simplement faire son temps de prière le matin et qu'il y a quelqu'un qui vous attend avec un couteau et qui vous tue".

Cette attaque terroriste dans la basilique de Nice intervient à la veille de la Toussaint, fête importante du calendrier chrétien. Pour le vicaire général du diocèse de Nice, si les cérémonies religieuses vont être suspendues à partir de lundi en raison du reconfinement, les messes de la Toussaint auront bien lieu ce week end à Nice. Pas question de céder à la peur, selon le père Cyril Geley.

Dans un télégramme envoyé à l'évêque de Nice, Mgr Marceau le pape assure de sa proximité la Communauté catholique de France et tout le peuple français qu’il appelle à l’unité.