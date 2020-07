"Au jour du Jugement, Tyr et Sidon et le pays de Sodome ..." (Mt 11, 20-24)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus se mit à faire des reproches

aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles,

parce qu’elles ne s’étaient pas converties :

« Malheureuse es-tu, Corazine !

Malheureuse es-tu, Bethsaïde !

Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous

avaient eu lieu à Tyr et à Sidon,

ces villes, autrefois, se seraient converties,

sous le sac et la cendre.

Aussi, je vous le déclare :

au jour du Jugement,

Tyr et Sidon seront traitées moins sévèrement que vous.

Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ?

Non, tu descendras jusqu’au séjour des morts !

Car, si les miracles qui ont eu lieu chez toi

avaient eu lieu à Sodome,

cette ville serait encore là aujourd’hui.

Aussi, je vous le déclare :

au jour du Jugement,

le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Et si plutôt que toujours vouloir trouver une explication, nous osions bien simplement te dire ce matin, Jésus, que nous avons du mal à te suivre … D’où vient ta colère, Toi que notre pape François ne cesse de nous présenter comme le visage de la miséricorde de Dieu ! Qu’est-ce donc qui Te pousse à prononcer ces malédictions, Toi qui ne cesses de témoigner des bénédictions de ton Père ?

Oui, nous le savons, tu es prêt à pardonner toutes les bassesses et vilénies des hommes, mais il est une chose que tu ne supportes pas, c’est de pécher contre l’Esprit de Vérité … c’est l’hypocrisie.

Entendons-nous bien ! Ce que tu reproches à tous les habitants de ces villes, ce n’est pas leur aveuglement, car tu es toujours prêt à nous guérir de nos aveuglements. Non, ce que tu leur reproches, au contraire, c’est de voir … de savoir ce qu’il y a à faire … et de refuser de le faire car il s’agirait d’une trop forte remise en cause … d’un changement de direction, ce que signifie le mot « conversion », utilisé ici non pas dans le sens qu’il a en mathématiques, où il s’agit d’écrire différemment la même chose (2/4 = ½), mais dans le domaine du ski, lorsqu’il s’agit de s’arrêter devant l’obstacle, et de repartir dans l’autre sens.

C’est ce refus de se convertir … de repartir dans le bon sens que dénonce Jésus… S’installer dans le mensonge ne peut pas mener au bonheur. Voici alors que Tu ne maudis pas ces villes mais que Tu les plains en les qualifiant de malheureuses …

Oui, Seigneur, une fois éclairés par ta Parole, donne-nous aujourd’hui le courage de mettre nos actes en conformité avec elle … En cette journée de fête nationale, où nous mettons à l’honneur tous nos soignants, puissions-nous ne pas oublier trop vite toutes les résolutions que nous avons prises durant le temps de confinement. Puisse « le monde d’après » ne pas reproduire à l’identique « le monde d’avant » !