Au Liban, "Noël c'est une petite lumière dans la nuit"

L’explosion qui a dévasté le port de Beyrouth le 4 août dernier a plongé le pays du Cèdre un peu plus dans la crise. Et c’est la population qui fait les frais d’une situation politique et économique désastreuse. "Le Liban connaît des crises économiques et politiques qui se superposent depuis un an et demi. La population libanaise est en train de s’appauvrir, le chômage augmente. On est très inquiet au niveau de la nouvelle génération qui est poussée à l’émigration", explique Vincent Gelot, le directeur de l'Œuvre d’Orient au Liban.

Des besoins humanitaires

Des jeunes tentés par l’émigration et un avenir incertain pour ceux qui restent. Car désormais les besoins essentiels font défaut. "De plus en plus, on fait face à des besoins humanitaires pour se nourir, pour payer les loyers", déplore Vincent Gelot.

L'enjeu de la scolarisation des jeunes libanais

L'Œuvre d’Orient soutient les écoles chrétiennes qui représentent un maillage de 350 établissements scolaires sur l’ensemble du pays. Une grande partie de ces établissements risquent de fermer en raison de la crise. "Ces écoles sont très importantes pour les communautés chrétiennes au Liban et pour les valeurs qu’elles apportent. L’éducation est la dernière chose un peu solide qui reste de ce pays", s'inquiète Vincent Gelot.

Une petite lumière dans la nuit

Et si les difficultés s’accumulent, le peuple veut garder l’espérance en ce temps de Noël. "Noël a un goût amer et en même temps c’est une petite lumière dans la nuit. C’est peut-être dans ces situations-là que Noël fait sens", conclut le directeur de l'Œuvre d’Orient au Liban.

